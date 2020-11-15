Серхио Рамос упустил возможность оформить дубль в игре со Швейцарией, но при этом все равно провел исторический поединок.

Капитан сборной Испании Серхио Рамос провел наибольшее количество матчей на международном уровне среди всех европейцев в истории.

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Рекорд был установлен 34-летним центральным защитником в матче пятого тура Лиги наций 2020-2021 против Швейцарии (1:1). Для Рамоса это был 177-й поединок в футболке "Фурии Рохи".

Долгое время первое место по количеству матчей за сборную принадлежало знаменитому итальянскому вратарю Джанлуиджи Буффону - 176. Мировой рекорд пока держится - это 184 матча на счету египетского футболиста Ахмеда Хассана.

При этом Рамос мог принести испанцам победу, но после перерыва не реализовал сразу два пенальти в ворота швейцарцев. Оба раза дуэль выиграл вратарь Ян Зоммер, а испанский капитан прервал серию из 25 подряд забитых 11-метровых, которая началась еще в мае 2018 года.

Сборная Испании в Лиге наций: главное

Испанцы после пяти туров набрали 8 очков и занимают второе место в группе 4 Лиги А.

В шестом матче квартета "Фурия Роха" сразится дома с Германией. В этом матче определится команда, которая выйдет в плей-офф.

Сборная Украины также была соперником испанцев по группе. На выезде украинцы потерпели поражение со счетом 0:4, а дома сенсационно победили - 1:0.

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Автор: Данил Слесь