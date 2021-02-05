Игорь Йовичевич оставил обиды в прошлом.

Главный тренер СК "Днепра-1" Игорь Йовичевич сказал комплиментарные слова в адрес Евгения Селезнева, несмотря на недавний конфликт с форвардом.

Об этом стало известно из интервью Йовичевича для YouTube-канала "Бомбардир".

"Я считаю его очень хорошим футболистом. Уважаю его карьеру. То, что произошло между нами - это футбол. У него тогда был пульс 200, а у меня 240", - прокомментировал тренер.

"Мы должны уважать друг друга. Он продолжает хорошо работать, это один из футболистов, которых мне хотелось бы иметь в команде", - завершил мысль Йовичевич.

Напомним, что Селезнев был отчислен из последнего своего клуба "Колос" за грубое нарушение спортивного режима.

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Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев подписал контракт с" Колосом " 2 сентября 2020 года. Он вернулся в Украину после четырех лет выступлений в Турции и Испании.

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

На данный момент на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором обидел болельщиков из-за своего прозвища "кормилец".

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Автор: Будрин Артем