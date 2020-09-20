Сон Хын Мин и Гарри Кейн продемонстрировали невероятное взаимопонимание.

Во втором туре Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде встречался с "Саутгемптоном" и одержал победу со счетом 5:2.

В этом матче сразу два игрока "шпор" оформили по покеру. Четыре гола на свой счет записал форвард Сон Хын Мин, а все четыре результативные передачи на южнокорейца отдал еще один звездный нападающий команды Гарри Кейн.

Это первый случай в истории АПЛ, когда игрок забил четыре гола после передач одного партнера по команде.

"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 2:5

Голы: Ингз, 32, 90 (с пенальти) - Сон, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82

"Саутгемптон": Маккарти, Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран, Армстронг (Телла, 68), Уорд-Праус, Ромеу (Смоллбоун, 55), Дженепо, Адамс (Лонг, 80), Ингс

"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Уинкс, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Моура (Ламела, 61), Кейн (Бергвейн, 82), Сон

Предупреждения: Ромеу, Адамс, Бертран, Стивенс - Ндомбеле, Доэрти, Ло Чельсо

Команда Жозе Моуриньо одержала первую победу в новом сезоне. В стартовом поединке "Тоттенхэм" дома уступил "Эвертону" (0:1).

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Автор: Данил Слесь