Во втором туре Английской Премьер-лиги "Тоттенхэм" на выезде встречался с "Саутгемптоном" и одержал победу со счетом 5:2.
В этом матче сразу два игрока "шпор" оформили по покеру. Четыре гола на свой счет записал форвард Сон Хын Мин, а все четыре результативные передачи на южнокорейца отдал еще один звездный нападающий команды Гарри Кейн.
Это первый случай в истории АПЛ, когда игрок забил четыре гола после передач одного партнера по команде.
"Саутгемптон" - "Тоттенхэм" - 2:5
Голы: Ингз, 32, 90 (с пенальти) - Сон, 45+2, 47, 64, 73, Кейн, 82
"Саутгемптон": Маккарти, Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертран, Армстронг (Телла, 68), Уорд-Праус, Ромеу (Смоллбоун, 55), Дженепо, Адамс (Лонг, 80), Ингс
"Тоттенхэм": Льорис, Доэрти, Санчес, Дайер, Дэвис, Хойбьерг, Уинкс, Ндомбеле (Ло Чельсо, 46), Моура (Ламела, 61), Кейн (Бергвейн, 82), Сон
Предупреждения: Ромеу, Адамс, Бертран, Стивенс - Ндомбеле, Доэрти, Ло Чельсо
Команда Жозе Моуриньо одержала первую победу в новом сезоне. В стартовом поединке "Тоттенхэм" дома уступил "Эвертону" (0:1).
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