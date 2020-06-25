Гол-шедевр украинца Малиновского помог Аталанте обыграть одного из лидеров Серии А (видео)

Команда украинского футболиста дома победила "Лацио".

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский помог своей команде обыграть "Лацио" в 27-м туре чемпионата Италии.

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Поединок завершился победой клуба из Бергамо со счетом 3:2.

При этом "Аталанта" уступала римлянам 0:2 по ходу игры. Малиновский вышел в стартовом составе, а на 66-й минуте сделал счет 2:2 красивым дальним ударом под перекладину - голкипер прыгнул за мячом, но спасти гостей не сумел.

Украинец был заменен на 77-й минуте, а на 80-й Паломино принес "Аталанте" победу.

Портал WhoScored признал Малиновского лучшими игроком матча с оценкой 8,6. Украинский хавбек провел за "Аталанту" уже 33 матча, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

"Аталанта" после 27 туров занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 54 очка. "Лацио" (62) идет вторым и отстает от "Ювентуса" на четыре пункта.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Аталанта" отклонила рекордное предложение по трансферу украинца Малиновского.

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