Пять футболистов Руха заразились коронавирусом / фото ФК Рух
В составе дебютанта Украинской Премьер-лиги "Руха" произошла вспышка коронавируса.
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Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас.
"В лагере "Руха" - вспышка инфекции. Целая группа футболистов отправляется на самоизоляцию. Матчи ближайших туров - под вопросом", - написал Бурбас.
Как сообщает Tribuna.com, COVID-19 диагностирован у пяти футболистов львовского клуба и массажиста. Фамилии заразившихся игроков в клубе называть не стали.
Ближайший матч "Руха" в УПЛ запланирован на 12 сентября. Львовский клуб должен принимать "Шахтер".
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