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Результат мог быть ошибочным: футболист сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус

13:57, 08 августа 2020
Футбол
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Роман Яремчук может пропустить матч 1-го тура чемпионата Бельгии / фото twitter.com/kaagent

Об этом сообщает hbvl.be.

По данным источника, после проведения теста возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным.

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Яремчук прошел повторное тестирование, и его результат оказался негативным.

Тем не менее, участие украинца в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена", который запланирован на 9 августа, находится под вопросом.

Яремчук пропустил предматчевую пресс-конференцию, в которой должен был принимать участие, а также не тренировался с командой.

Остальные игроки "Гента" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее Яремчук забил первые голы за "Гент" после травмы, отличившись в контрольном матче.

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