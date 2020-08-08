Результат мог быть ошибочным: футболист сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус

Результат повторного теста оказался отрицательным.

Футболист сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает hbvl.be.

По данным источника, после проведения теста возникло подозрение, что его результат может быть ошибочным.

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Яремчук прошел повторное тестирование, и его результат оказался негативным.

Тем не менее, участие украинца в матче первого тура чемпионата Бельгии против "Сент-Трюйдена", который запланирован на 9 августа, находится под вопросом.

Яремчук пропустил предматчевую пресс-конференцию, в которой должен был принимать участие, а также не тренировался с командой.

Остальные игроки "Гента" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, ранее Яремчук забил первые голы за "Гент" после травмы, отличившись в контрольном матче.

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