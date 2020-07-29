Форвард сборной Украины забил первые голы за бельгийский клуб после травмы (видео)
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук помог бельгийскому "Генту" одержать победу в контрольном матче.
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Бельгийцы встречались с клубом "Метц", представляющим французскую Лигу 1. Игра завершилась разгромной победой "Гента" со счетом 3:0.
Украинец Яремчук появился на поле в стартовом составе и дважды поразил ворота соперника - на 13-й и 21-й минутах.
Яремчук в конце прошлого года получил травму, из-за чего в январе был вынужден перенести операцию и надолго отправиться в лазарет. Это первые забитые мячи форварда за команду после восстановления.
Видео голов опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.
GOOOOOOAAAAAALLLL!!!— KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020
1-0 (13’) | In een rommelige fase na de corner, duwt Yaremchuk het openingsdoelpunt binnen. #FCMGNT#Preseason2021pic.twitter.com/zUe0f903Pf
GOOOOOOAAAAAALLLL!!!— KAA Gent (@KAAGent) July 28, 2020
2-0 (21’) | Yaremchuk direct met zijn tweede! @VadisOfficial met een aflegger met de hak die Roman knap afwerkt. #FCMGNT#Preseason2021pic.twitter.com/11wcJOfmP3
Стоит отметить, что третий гол "Гента" в игре с французами забил украинский защитник Игорь Пластун.
УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук провел отпуск в Одессе.
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