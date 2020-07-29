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Форвард сборной Украины забил первые голы за бельгийский клуб после травмы (видео)

09:37, 29 июля 2020
Футбол
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Яремчук набирает форму после операции / фото kaagent.be

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Бельгийцы встречались с клубом "Метц", представляющим французскую Лигу 1. Игра завершилась разгромной победой "Гента" со счетом 3:0.

Украинец Яремчук появился на поле в стартовом составе и дважды поразил ворота соперника - на 13-й и 21-й минутах.

Яремчук в конце прошлого года получил травму, из-за чего в январе был вынужден перенести операцию и надолго отправиться в лазарет. Это первые забитые мячи форварда за команду после восстановления.

Видео голов опубликовал официальный Twitter-аккаунт клуба.

Стоит отметить, что третий гол "Гента" в игре с французами забил украинский защитник Игорь Пластун.

УНИАН ранее сообщал о том, что Яремчук провел отпуск в Одессе.

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