Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 27-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена", за который выступает другой украинец Марьян Швед.
Поединок завершился со счетом 1:1, а Роман сыграл все 90 минут. На 10-й минуте он сравнял счет на табло и не позволил своей команде проиграть. Бывшие игроки львовских "Карпат" Швед и Игорь Пластун ("Гент") пропускали эту игру из-за травм. Роман Безус ("Гент") не попал в состав.
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В чемпионате Бельгии этот гол стал для Романа 14-м в 22 матчах и позволил подняться на третье место в списке бомбардиров лиги.
"Украинское оружие", "Украинский снайпер", "Не хотелось, чтобы такой игрок покинул нашу команду", "Роман - настоящая находка", - пишут в социальных сетях болельщики "Гента".
После 27 туров "Гент" занимает 12-е место турнирной таблицы Лиги Жюпиле. "Мехелен" на 7-й позиции, дающей право на еврокубки.
Заметим, что портал Whoscored поставил оценку нападающему - 7,5! Лучший в составе обоих коллективов.
Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"
- О возможном уходе Яремчука из бельгийского клуба разговоры ходят давно. Он мог покинуть команду еще в сентябре, когда у него произошел конфликт с экс-главным тренером команды.
В октябре Яремчук публично заявил, что он "не в тюрьме" и что хочет покинуть "Гент". Зимой также сообщалось, что форвард хочет перебраться в топ-чемпионат.
По информации СМИ, "Гент" хочет выручить за Яремчука 20-25 миллионов евро. Клуб уже получал конкретные предложения по трансферу форварда, но ответил отказом.
Главный тренер "Гента" зимой прояснил будущее Яремчука.
Форвард выступает за бельгийский клуб с 2017 года.
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