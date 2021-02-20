Соперники сборной Украины на Евро-2020 уже могут начинать бояться.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук отметился забитым мячом в матче 27-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена", за который выступает другой украинец Марьян Швед.

Поединок завершился со счетом 1:1, а Роман сыграл все 90 минут. На 10-й минуте он сравнял счет на табло и не позволил своей команде проиграть. Бывшие игроки львовских "Карпат" Швед и Игорь Пластун ("Гент") пропускали эту игру из-за травм. Роман Безус ("Гент") не попал в состав.

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В чемпионате Бельгии этот гол стал для Романа 14-м в 22 матчах и позволил подняться на третье место в списке бомбардиров лиги.

"Украинское оружие", "Украинский снайпер", "Не хотелось, чтобы такой игрок покинул нашу команду", "Роман - настоящая находка", - пишут в социальных сетях болельщики "Гента".

После 27 туров "Гент" занимает 12-е место турнирной таблицы Лиги Жюпиле. "Мехелен" на 7-й позиции, дающей право на еврокубки.

Заметим, что портал Whoscored поставил оценку нападающему - 7,5! Лучший в составе обоих коллективов.

Роман Яремчук: возможен уход из "Гента"

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Автор: Будрин Артем