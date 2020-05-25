Бывший футболист Ромы умер в 21 год
20:31, 25 мая 2020Футбол
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Джозеф Буассе в последнее время представлял клуб чемпионата Румынии.
Буассе выступал за молодежную команду Ромы / фото twitter.com/OfficialASRoma
Бывший полузащитник итальянской "Ромы" Джозеф Буассе умер на 22-м году жизни.
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Об этом сообщила пресс-служба римского клуба.
По информации итальянских СМИ, у футболиста случился сердечный приступ, который привел к смерти.
Буассе находился в структуре "Ромы" с 2017-го по 2019-й год, но в основной состав пробиться не сумел. Полузащитник выступал за молодежную команду и неоднократно тренировался с основным составом.
В феврале текущего года Буассе подписал контракт с румынским клубом "Университатя Клуж". Ранее камерунец также играл за итальянскую "Виченцу".
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист итальянской "Аталанты" умер в 19 лет.
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