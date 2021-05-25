Тренировать "горняков" будет итальянский специалист.

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании контракта с итальянским специалистом Роберто Де Дзерби.

Об этом сообщил официальный сайт "горняков".

Читайте такжеБудущий тренер Шахтера прилетел в Киев (видео)

Контракт рассчитан на два сезона.

Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера". На этом посту он сменил португальца Луиша Каштру, который покинул клуб в мае.

Де Дзерби прибыл в Украину 25 мая. В ближайшие два дня он ознакомится с инфраструктурой "Шахтера".

Ранее Де Дзерби возглавлял клуб Серии А "Сассуоло".

Роберто Де Дзерби: что о нем известно

41-летний Де Дзерби в 2013 году завершил карьеру футболиста. Он поиграл за "Наполи", "Катанию", "Брешиа" и ряд других клубов.

Карьеру тренера он начал осенью 2013 года, возглавив итальянский "Дарфо Боарио". После этого он возглавлял "Фоджу", "Палермо", "Беневенто", а с 2018 года работал с "Сассуоло".

Под его руководством команда занимала в Серии А 11-е, 8-е и еще раз 8-е места.

Контракт тренера с "Сассуоло" был рассчитан до лета 2021 года. Ранее он попрощался с клубом и заявил, что принял решение уйти, так как "большего сделать нельзя".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь