Португальский специалист покидает клуб после двух лет работы.

Донецкий "Шахтер" объявил об уходе Луиша Каштру с поста главного тренера команды.

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Об этом сообщается на официальном сайте "горняков".

В отеле "Опера" состоялась встреча генерального директора "горняков" Сергея Палкина с Каштру. Руководитель "Шахтера" поблагодарил португальского специалиста за работу и вручил ему именную футболку с числом 84 - именно столько матчей "горняки" провели под руководством Каштру. Также тренеру вручили памятный сувенир от клуба.

"Шахтер" благодарит Луиша Каштру и его тренерский штаб за работу с командой. Желаем успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед!", - говорится в сообщении клуба.

Луиш Каштру: каденция в "Шахтере"

Каштру принял "Шахтер" в июне 2019 года. В сезоне 2019-2020 ему удалось выиграть чемпионат Украины, а также вывести "горняков" в полуфинал Лиги Европы.

В сезоне 2020-2021 "Шахтер" впервые с сезона 2006/07 остался без трофеев. Команда заняла третье место в "группе смерти" Лиги чемпионов с "Реалом", "Интером" и "Боруссией" Менхенгладбах. Затем вылетела в 1/8 Лиги Европы от "Ромы", а также - в 1/4 Кубка Украины от "Агробизнеса". В УПЛ дончане завоевали серебряные медали.

Всего Каштру одержал 51 победу во главе "Шахтера". Еще в 16 матчах была зафиксирована ничья, а 17 поединков завершились победами соперников. В среднем португалец добывал в "Шахтере" два очка за игру.

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Автор: Антон Дударь