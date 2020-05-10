Есть приоритетная дата: стало известно, когда может возобновиться чемпионат Испании по футболу

"Барселона" и "Реал" продолжат борьбу за чемпионский титул в июне.

Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня.

Как сообщает AS, испанские клубы готовятся к возобновлению матчей с этой даты, которая еще должна быть утверждена Министерством здравоохранения.

Альтернативным вариантом является продолжение турнира с 19 июня.

Читайте такжеМесси снова в деле: Барселона возобновила тренировки после длительной паузы (фото)

Руководство Ла Лиги надеется, что чемпионат удастся завершить до августа, в начале которого УЕФА планирует доигрывать еврокубки.

Ла Лига была остановлена после 27 туров. В турнире лидирует "Барселона", которая опережает "Реал" на 2 очка.

Как сообщал УНИАН, первой из топ-пятерки чемпионатов Европы возобновится Бундеслига, матчи которой будут проходить с 16 мая. В то же время чемпионат Франции был завершен досрочно