"Сливочные" под проливным дождем удержали преимущество в счете.

В 30-м туре чемпионата Испании в Мадриде состоялось "Эль-Класико" - "Реал" принимал "Барселону".

"Реал" повел в счете на 13-й минуте матча - Карим Бензема забил эффектный гол, пробив пяткой под штангу после паса Лукаса Васкеса. Еще через 15 минут Тони Кроос удвоил перевес "Реала". Винисиус заработал стандарт на линии штрафной, немецкий полузащитник пробил, и мяч после двойного рикошета влетел в сетку.

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До перерыва "сливочные" могли забить еще раз, но после удара Федерико Вальверде мяч попал в штангу. Но и "Барселона" могла сократить отставание - Лео Месси едва не забил прямым ударом с углового, но "Реал" спас каркас ворот.

После перерыва в Мадриде начался ливень, а на 60-й минуте каталонцы все же забили - прострел Жорди Альбы из центра штрафной замкнул Оскар Мингеса.

В концовке "Реал" остался в меньшинстве - Каземиро получил два "горчичника" за две минуты. На последних секундах "Барселона" могла вырвать ничью, но после удара Илаиша Морибы мяч попал в перекладину.

"Реал" - "Барселона" - 2:1

Голы: Бензема, 13, Кроос, 28 - Мингеса, 60

"Реал": Куртуа, Васкес (Одриосола, 43), Милитао, Начо, Менди, Каземиро, Кроос (Иско, 73), Модрич, Вальверде (Асенсио, 61), Винисиус Жуниор (Марсело, 73) Бензема (Мариано, 73)

"Барселона": тер Штеген, Дест (Гризманн, 46), Мингеса, Араухо (Мориба, 72), Лангле, Альба, де Йонг, Бускетс (Серджи Роберто, 64), Педри (Тринкау, 81), Дембеле (Брейтуэйт, 81), Месси

Предупреждения: Начо, Каземиро - Педри, Араухо, Альба

Удаление: Каземиро, 90

Видео голов от MEGOGO

"Реал" - "Барселона": итоги матча

"Реал" набрал 66 очков и как минимум на сутки возглавил таблицу Ла Лиги. У "Атлетико" также 66 очков и матч в запасе. У "Барселоны" - 65 очков и третья позиция.

"Реал" и "Барселона" в 182-й раз встречались в чемпионате Испании. "Сливочные" победили в 75-й раз, у "Барселоны" - 72 победы.

Лучшим игроком матча признан Тони Кроос.

Гол Тони Крооса стал первым голом "Реала" прямым ударом со штрафного в "Эль-Класико" с 2000 года.

Карим Бензема стал четвертым игроком "Реала" в истории, которому удалось забить в семи подряд матчах Ла Лиги после Рууда ван Нистельроя, Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

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Автор: Антон Дударь