Тесты и дезинфекция: разработан медицинский протокол для возобновления тренировок клубов УПЛ

Украинские команды могут вернуться к тренировочным занятиям с 12 мая.

Украинская ассоциация футбола разработала медицинский протокол для возобновления тренировок клубов УПЛ и ПФЛ.

Об этом сообщает Sport Arena.

Протокол будет утвержден при содействии Министерства охраны здоровья.

Согласно протоколу, до начала тренировок клубы должны будут провести тестирование на коронавирус путем ПЦР-диагностики. Тест должны пройти все, кто участвует в тренировках: игроки, тренеры, клубный персонал.

В случае позитивного теста на COVID-19 клубам необходимо проинформировать об этом Спортивно-медицинский комитет УАФ.

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В протоколе также указано, что команды не должны находиться в помещениях слишком долго, а двери по возможности должны быть открыты. Площадь помещения должна быть с расчетом 10 квадратных метров на одного человека. В раздевалках и душах игроки должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

В каждом помещении должно быть дезинфицирующее средство. Спортивный инвентарь должен быть продезинфицирован до и после тренировки. Заниматься на тренажерах можно только в масках и перчатках.

УАФ призывает клубы следить за здоровьем игроков и, в первую очередь, обращать внимание на температуру тела.

Тренировки украинских команд должны возобновиться с 12 мая.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что сезон в УПЛ могут доиграть в двух городах.