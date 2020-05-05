Сезон в УПЛ могут доиграть в двух городах: названы варианты

Топ-шестерка команд может провести все поединки в Киеве.

Украинская Премьер-лига рассмотрит возможность доиграть оставшиеся матчи сезона 2019-2020 в двух городах.

Об этом в Twitter сообщил журналист телеканалов "Футбол 1/2/3".

По его словам, матчи топ-шестерки команд могут пройти в Киеве, тогда как вторая шестерка может доиграть чемпионат во Львове или Днепре.

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"В четверг клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах. "Динамо", "Шахтер", "Десна" и "Колос" за то, чтобы разыграть первую шестерку в Киеве. Здесь три полноценные арены. С коллективами нижнего эшелона не все так однозначно. Приоритет - доигрывать во Львове. Альтернатива - Днепр", - сообщил Бурбас.

Напомним, ожидается, что чемпионат Украины может возобновиться 30 мая.

УНИАН также сообщал о том, что стали известны обязательные условия для возобновления чемпионата Украины.