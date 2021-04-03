В поединке было две красные карточки.

В рамках 30-го тура чемпионата Франции ПСЖ умудрился на своем поле проиграть "Лиллю", который в этом сезоне неожиданно лидирует в турнирной таблице.

Все решил единственный гол, забитый в первом тайме. Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид поразил ворота Кейлора Наваса на 20-й минуте.

В общем, для ПСЖ это уже восьмое поражение в сезоне на внутренней арене.

Заметим, что в конце встречи случился конфликт: Неймар поссорился с Тьяго Джалой и обоих арбитр удалил с поля, показав по второй желтой карточке.

"Пари Сен-Жермен" - "Лилль" - 0:1

Гол: Джонатан, 20

"Пари Сен-Жермен": Навас, Кимпембе, Керер (Дагба, 64), Маркиньос, Паредес, Ди Мария, Неймар, Гуйе (Алькантара, 71), Кин (Дракслер, 64), Диалло (Баккер, 64), Мбаппе

"Лилль": Меньян, Джало, Ботман, Фонте, Дэвид (Веа, 35), Иконе (Брадарич, 92), Бамба, Андре, Мандава, Сумаре, Саншеш (Йылмаз, 73)

Удаление: Неймар, 90 - Джало, 91

Чемпионат Франции: положение команд

На первом месте до сих пор находится "Лилль". У них 66 очков после 31-го тура.

ПСЖ занимает вторую позицию. В активе парижан 63 очка.

"Монако" сохраняет третье место и имеет 62 зачетных пункта.

Полуфиналист Лиги чемпионов "Лион" замыкает первую четверку и имеет 60 очков.

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Автор: Будрин Артем