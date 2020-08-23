ПСЖ - Бавария: звезды футбола - о шансах команд в финале Лиги чемпионов

Зинедин Зидан и Гаиска Мендьета поделились ожиданиями от финала ЛЧ.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан, а также знаменитый экс-полузащитник сборной Испании Гаиска Мендьета оценили шансы "Пари Сен-Жермен" и "Баварии" в финале Лиги чемпионов, который пройдет сегодня, 23 августа.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария.

Зидан в комментарии Telefoot выразил мнение, что шансы соперников по финалу равны, передает afriquesports.net.

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"В этом матче нет фаворита. Сыграют две хорошие, отличные команды. Любой, кто дошел до финала, заслуживает этого. Это очень сложный турнир. Для французского футбола здорово, что клубы из Франции дошли до таких стадий турнира", - сказал французский тренер.

Мендьета рассказал, какой подарок "Бавария" может сделать для ПСЖ. Слова испанца приводит официальный сайт УЕФА:

"В финалах всегда больше тактики, чем в обычных матчах. Не думаю, что мы увидим такую же открытую игру, как в полуфиналах и четвертьфиналах. Если "Бавария" сыграет так, как играла до сих пор, то есть оставляя много свободных зон сзади, то для ПСЖ это будет подарком. Если мюнхенцы снова применят высокий прессинг, то парижанам будет очень сложно выходить из обороны в атаку. Я думаю, что шансы на победу равны".

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

Свои предматчевые комментарии ранее дали главные тренеры ПСЖ и "Баварии".

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Автор: Антон Дударь