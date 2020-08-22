Финал Лиги чемпионов: тренеры ПСЖ и Баварии оценили шансы команд в решающем матче

23 августа команды сразятся за главный клубный трофей Европы.

Наставник ПСЖ Томас Тухель и главный тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировали предстоящий матч команд в финале Лиги чемпионов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария.

Комментарии специалистов привел официальный сайт УЕФА.

"Сейчас "Бавария" набрала уникальный ход. В их составе сочетаются молодые, голодные до побед игроки и опытные участники турнира. Я много общаюсь с Кейлором Навасом, также у нас есть Анхель Ди Мария и Неймар, уже выигрывавшие это соревнование. У "Баварии" есть небольшое преимущество в том смысле, что она привыкла участвовать в финалах вроде этого. Но подобное преимущество решающим не станет", - заявил Тухель.

Флик, в свою очередь, отметил сходство парижан с "Барселоной":

"Мы смотрели все матчи ПСЖ. Конечно, в этой команде очень качественные игроки. Они очень похожи на "Барселону" в этом плане. Нам важно перекрывать линии передач, лишать соперников пространства, куда можно сделать пас. У них есть скорость, это топ-команда с невероятными игроками.

В наших матчах за последние 10 месяцев мы всегда пытались навязать свой стиль соперникам и всегда играли с высокой линией защиты. При этом мы показывали хорошие результаты, поэтому не собираемся многое менять в этом плане".

ПСЖ - Бавария: перед финалом Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов пройдет 23 августа на арене "Да Луш" в Лиссабоне. Главным арбитром встречи назначен итальянец Даниэле Орсато.

ПСЖ сыграет в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и может выиграть шестой титул.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

Все восемь предыдущих встреч ПСЖ и "Баварии" состоялись на групповых этапах ЛЧ. Парижане выиграли в пяти матчах, мюнхенцы - в трех.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Данил Слесь