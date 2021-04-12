Действующий обладатель трофея попытается осуществить камбэк.

13 апреля "Пари Сен-Жермен" и "Бавария" проведут второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Париже на "Парк де Пренс".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Бавария.

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ПСЖ - Бавария: где смотреть матч

Прямая трансляция матча ПСЖ - "Бавария" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Также противостояние немецкого и французского грандов можно будет посмотреть на телеканале MEGOGO.

Начало матча - в 22.00.

ПСЖ - Бавария: перед матчем

Первая встреча команд состоялась 7 апреля и завершилась победой ПСЖ со счетом 3:2.

Между матчами Лиги чемпионов ПСЖ в Лиге 1 разгромил "Страсбург" в гостях со счетом 4:1, а "Бавария" потеряла очки в матче против "Униона" (1:1).

Предстоящий матч будет сотым для "Баварии" в плей-офф Кубка чемпионов/ЛЧ. Скорее до этой отметки добрался только "Реал".

ПСЖ может выйти в полуфинал Лиги чемпионов в третий раз в истории, а "Бавария" - в 21-й (с учетом Кубка чемпионов).

Главным арбитром матча назначен итальянец Даниэле Орсато.

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Автор: Будрин Артем