В Париже пройдет вторая часть противостояния двух грандов.

10 марта на "Парк де Пренс" в Париже пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и Барселоной.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Барселона.

ПСЖ - Барселона: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 22.00.

ПСЖ - Барселона: прогноз букмекеров

Первая встреча команд, напомним, завершилась довольно сенсационным образом - ПСЖ победил в гостях со счетом 4:1.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

ПСЖ - Барселона

Онлайн-трансляция матча

Главным арбитром матча назначен британец Энтони Тэйлор.

Форма команд и история противостояний:

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман:

"Наша команда всегда создает моменты. Если мы будем на пике эффективности, нет ничего невозможного. "Барса" в каждом матче играет на победу. Надеюсь, мы сможем попортить им нервы".

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино:

"Мы хотим пройти дальше, выиграв этот матч. Глубоко уважаем "Барселону". Понимаем, что будет тяжелая игра и что для выхода в следующий раунд надо будет сыграть так же или даже лучше, чем в Барселоне".

В 2017 году "Барселона" уже отыгрывалась после разгромного поражения в первой игре 1/8 финала ЛЧ (0:4 и 6:1). Правда, тогда каталонцы в первом матче уступили на выезде. Смогут ли он теперь отыграться в гостях?

ПСЖ в этом матче не сможет помочь Неймар. Также в лазарете оказался Мойзе Кин. У "Барсы" травмированы Серджи Роберто, Филиппе Коутиньо, Жерар Пике и Ансу Фати.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем