ПСЖ сделал весомую заявку на выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Пари Сен-Жермен" одержал разгромную победу над "Барселоной" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды сыграли на "Камп Ноу" при пустых трибунах.

В первой половине игры соперники обменялись голами в середине тайма. Сперва в ворота ПСЖ был назначен пенальти после падения Френки де Йонга, которого зацепил Левейн Кюрзава. Одиннадцатиметровый реализовал Лео Месси. А следом Килиан Мбаппе после паса Марко Верратти обыграл соперника и вколотил мяч в сетку.

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Хорошие моменты до перерыва также были у Мауро Икарди и Усмана Дембеле, но они их не реализовали.

После перерыва ПСЖ выглядел интересней, и в середине второго тайма Мбаппе оформил дубль. Алессандро Флоренци прострелил, мяч с рикошетом отскочил к Мбаппе, который свой шанс расстрелять ворота не упустил.

Вскоре парижане забили еще раз - Мойзе Кин нанес точный удар головой после подачи со штрафного. А на 85-й минуте Мбаппе оформил хет-трик, реализовав контратаку парижан.

"Барселона" - ПСЖ - 1:4

Голы: Месси, 27 (с пенальти) - Мбаппе, 31, 65, 85, Кин, 70

"Барселона": тер Штеген, Дест (Мингеса, 71), Пике (Пуч, 79), Лангле, Альба, Бускетс (Пьянич, 79), де Йонг, Педри (Тринкао, 79), Дембеле, Месси, Гризманн (Брейтуэйт, 84)

ПСЖ: Навас, Флоренци (Керер, 89), Маркиньос, Кимпембе, Кюрзава, Гуйе (Эррера, 46), Паредес, Верратти (Дракслер, 74), Мбаппе, Кин (Данило, 84), Икарди

Предупреждение: Гуйе

"Барселона" - ПСЖ: главное

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - ПСЖ.

ПСЖ в этой встрече не мог рассчитывать на своего лидера Неймара, который получил травму.

Лео Месси в этом матче забил 20-й гол в сезоне во всех турнирах. Он в 13-й раз в карьере забил как минимум 20 голов за сезон. В Лиге чемпионов он забивает 17 лет подряд, что является повторением рекорда испанца Рауля.

ПСЖ проводил первый матч в Лиге чемпионов под руководством Маурисио Почеттино.

Команды в пятый раз встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее в трех случаях из четырех дальше проходили каталонцы.

Ответную встречу команды проведут 10 марта.

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Автор: Антон Дударь