Каталонцы попытаются повторить чудо четырехлетней давности.

10 марта на стадионе "Парк де Пренс" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Барселона".

По мнению букмекеров, парижане являются фаворитом ответного матча.

На победу чемпионов Франции можно сделать ставку с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается коэффициентом 4,08, а выездная победа "Барселоны" - 3,30.

Напомним, что в первом матче на домашнем стадионе "Камп Ноу" "Барселона" была разбита вдребезги Килианом Мбаппе и компанией.

ПСЖ - "Барселона" : перед матчем

"Барселона" с 15 очками вышла в плей-офф со второго места в своей группе, опередив "Динамо" Киев и "Ференцварош", но уступив "Ювентусу" по личным встречам.

ПСЖ набрал 12 очков в непростой группе с "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом" и занял первое место.

"Барселона" и ПСЖ ранее уже четыре раза пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и самая памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.

Французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках турнира Лиги чемпионов.

Неймар пропустит матч против своей бывшей команды. Он продолжает лечить свою травму.

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Автор: Будрин Артем