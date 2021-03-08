Барселона - ПСЖ / фото REUTERS
10 марта на стадионе "Парк де Пренс" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Барселона".
По мнению букмекеров, парижане являются фаворитом ответного матча.
На победу чемпионов Франции можно сделать ставку с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается коэффициентом 4,08, а выездная победа "Барселоны" - 3,30.
Напомним, что в первом матче на домашнем стадионе "Камп Ноу" "Барселона" была разбита вдребезги Килианом Мбаппе и компанией.
ПСЖ - "Барселона" : перед матчем
- "Барселона" с 15 очками вышла в плей-офф со второго места в своей группе, опередив "Динамо" Киев и "Ференцварош", но уступив "Ювентусу" по личным встречам.
- ПСЖ набрал 12 очков в непростой группе с "РБ Лейпциг", "Манчестер Юнайтед" и "Истанбулом" и занял первое место.
- "Барселона" и ПСЖ ранее уже четыре раза пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и самая памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.
- Французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках турнира Лиги чемпионов.
- Неймар пропустит матч против своей бывшей команды. Он продолжает лечить свою травму.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram