Барселона - ПСЖ / фото REUTERS

10 марта на стадионе "Парк де Пренс" пройдет матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и "Барселоной".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - "Барселона".

По мнению букмекеров, парижане являются фаворитом ответного матча.

На победу чемпионов Франции можно сделать ставку с коэффициентом 2,15. Ничья оценивается коэффициентом 4,08, а выездная победа "Барселоны" - 3,30.

Напомним, что в первом матче на домашнем стадионе "Камп Ноу" "Барселона" была разбита вдребезги Килианом Мбаппе и компанией.

ПСЖ - "Барселона" : перед матчем

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Автор: Будрин Артем