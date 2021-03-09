ПСЖ - Барселона / фото REUTERS

10 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" будет принимать "Барселону".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча ПСЖ - Барселона.

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ПСЖ - Барселона: где смотреть матч

Транслировать матч в прямом эфире будет телеканал "Футбол 2".

Также противостояние французского и испанского топ-клубов покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

ПСЖ - "Барселона" : перед матчем

  • Первая встреча команд состоялась 16 февраля и завершилась разгромной победой ПСЖ со счетом 4:1.
  • "Барселона" и ПСЖ ранее четыре раза пересекались в плей-офф Лиги чемпионов (трижды - в четвертьфинале и один раз - в 1/8 финала). Трижды победителями из дуэлей выходили каталонцы. Последняя и самая памятная встреча команд состоялась в 2017 году, когда после 0:4 в гостях "Барселона" победила 6:1 дома.
  • Французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках Лиги чемпионов.
  • Неймар пропустит матч против своей бывшей команды. Он продолжает лечить свою травму.

  • Судить матч будет бригада арбитров из Англии во главе с Энтони Тэйлором.

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Автор: Антон Дударь