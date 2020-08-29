Донецкий "Олимпик" объявил о переходе двух футболистов "Динамо": бельгийского нападающего Ибраима Каргбо и нигерийского полузащитника Бенито.
Об этом сообщил официальный сайт донецкого клуба.
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Переход оформлен на правах аренды, которая рассчитана на один сезон - до лета 2021 года.
Футболисты уже присоединились к команде и примут участие в ближайшем контрольном матче против "Колоса".
Бенито будет играть за "Олимпик" под №22, а Каргбо - под №33.
Каргбо и Бенито перешли в "Динамо" в начале года. Форвард провел за киевлян три матча, а полузащитник выходил на поле один раз.
Напомним, в первом туре УПЛ "Олимпик" разгромно проиграл "Динамо".
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