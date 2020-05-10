Экс-легионера Динамо допросили в прокуратуре из-за угроз убить жену

Огнен Вукоевич оказался в центре громкого скандала.

Бывший полузащитник киевского "Динамо", тренер сборной Хорватии U-20 Огнен Вукоевич подтвердил, что был задержан полицией из-за угроз убить жену, а также ее сестру и мать.

"Могу подтвердить, что из-за разногласий с женой у меня был допрос в прокуратуре. Меня освободили с обязательством, что, пока эти разногласия не будут полностью разрешены, мы не должны жить вместе. Верю, что мы скоро разрешим эту ситуацию в кругу семьи", - цитирует Вукоевича jutarnji.hr.

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Он также попросил понять необходимость не предавать огласке семейные дела.

Напомним, сообщалось, что Вукоевич пришел домой в пьяном виде, после чего начал угрожать убийством своей жене и ее родственницам.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что экс-футболист "Динамо" Александр Алиев нарвался на скандал с бывшей женой в прямом эфире.