Николай Лиховидов - играющий президент Реал Фармы / фото real-farma.com.ua
Президент клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов установил новый рекорд среди самых возрастных футболистов в истории Украины.
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Об этом сообщает официальный сайт "Реал Фармы".
54-летний Лиховидов обновил рекорд, выйдя на поле в матче первого предварительного раунда Кубка Украины против симферопольской "Таврии".
Он сыграл в матче профессиональных команд в 54 года, 7 лет и 4 дня.
Отметим, что Лиховидов провел на поле всего 26 минут, после чего был заменен. Его команда в итоге проиграла со счетом 1:2.
Предыдущий рекорд Лиховидов установил год назад.
Самым возрастным футболистом в истории высшего дивизиона чемпионата Украины остается Владислав Гельзин. Президент "Олимпика" выходил на поле в УПЛ в 42 года.
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