Николай Лиховидов - самый возрастной профессиональный футболист Украины.

Президент клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов установил новый рекорд среди самых возрастных футболистов в истории Украины.

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Об этом сообщает официальный сайт "Реал Фармы".

54-летний Лиховидов обновил рекорд, выйдя на поле в матче первого предварительного раунда Кубка Украины против симферопольской "Таврии".

Он сыграл в матче профессиональных команд в 54 года, 7 лет и 4 дня.

Отметим, что Лиховидов провел на поле всего 26 минут, после чего был заменен. Его команда в итоге проиграла со счетом 1:2.

Предыдущий рекорд Лиховидов установил год назад.

Самым возрастным футболистом в истории высшего дивизиона чемпионата Украины остается Владислав Гельзин. Президент "Олимпика" выходил на поле в УПЛ в 42 года.

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Автор: Антон Дударь