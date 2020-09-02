Никита Корзун окончательно покинул киевскую команду.

Полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун перешел в солигорский "Шахтер".

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Об этом сообщила пресс-служба белорусского клуба.

Речь идет о полноценном трансфере - контракт с 25-летним игроком подписан до конца 2023 года.

Полузащитник перешел в киевское "Динамо" еще в 2016-м году, но закрепиться в составе гранда УПЛ не сумел. За все время он провел за киевлян 30 матчей, а такж на правах аренды выступал за минское "Динамо", саудовский "Аль-Фатех" и португальский "Вилафранкенсе".

Корзун является игроком сборной Беларуси, за которую провел 16 поединков.

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Автор: Данил Слесь