Болельщики "Манчестер Юнайтед" перед стартом матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" развернули масштабную манифестацию против семьи Глейзеров, которая владеет контрольным пакетом акций клуба.
Ультрас "красных дьяволов" пришли под легендарный стадион "Олд Траффорд" с плакатами и начали скандировать лозунги с призывом убираться Глейзерам. Другая часть более радикально настроенных болельщиков за два часа до начала игры пробралась на стадион, и устроила беспорядок.
Отметим, что матчи между манкунианцами и мерсисайдцами всегда имели принципиальный, а местами даже кровавый оттенок и характер - в Англии это противостояние окрестили "Дерби М-61".
Поединок против "Ливерпуля" перенесен на неопределенный срок, хотя должен был начаться в 18:30 по киевскому времени. Коллективы до сих пор находятся в гостинице.
Если "Ливерпуль" победит, то "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко досрочно выиграет звание чемпиона АПЛ.
#MUFC fans at Old Trafford #GlazersOut protest 🇾🇪 pic.twitter.com/mQBEZmV9CT— WebbyONeill (@WebbyONeill) May 2, 2021
Getting a bit edgy here. Bottles going in on police #protests#GlazersOut#MUFCpic.twitter.com/ajSBg0kPdt— Adam MATIC!🔰 (@Adamstott30) May 2, 2021
Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021
Вас также могут заинтересовать новости:
- Пожар в Марселе: разгневанные болельщики атакуют базу клуба (видео)
- Автобус с игроками Реала забросали камнями перед матчем Лиги чемпионов (видео)
- Фанаты ПСЖ жестоко обидели жену легенды Барселоны: она знаменитая артистка
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram