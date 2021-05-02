Игра не может начаться, поскольку толпа разъяренных ультрас заблокировала вход на стадион.

Болельщики "Манчестер Юнайтед" перед стартом матча 34-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля" развернули масштабную манифестацию против семьи Глейзеров, которая владеет контрольным пакетом акций клуба.

Ультрас "красных дьяволов" пришли под легендарный стадион "Олд Траффорд" с плакатами и начали скандировать лозунги с призывом убираться Глейзерам. Другая часть более радикально настроенных болельщиков за два часа до начала игры пробралась на стадион, и устроила беспорядок.

Отметим, что матчи между манкунианцами и мерсисайдцами всегда имели принципиальный, а местами даже кровавый оттенок и характер - в Англии это противостояние окрестили "Дерби М-61".

Поединок против "Ливерпуля" перенесен на неопределенный срок, хотя должен был начаться в 18:30 по киевскому времени. Коллективы до сих пор находятся в гостинице.

Если "Ливерпуль" победит, то "Манчестер Сити" с украинцем Александром Зинченко досрочно выиграет звание чемпиона АПЛ.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership 📸 pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6 — B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

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Автор: Артем Будрин