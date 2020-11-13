Форвард сдал положительный тест на COVID-19 в расположении сборной.

Один из лучших футболистов Английской Премьер-лиги, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сдал положительный тест на коронавирус.

Это произошло в расположении сборной Египта, сообщает Sky Sports со ссылкой на Федерацию футбола Египта.

У Салаха нет никаких симптомов болезни. Он изолирован и позже пройдет повторное тестирование.

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Также сообщается, что остальные члены сборной Египта сдали отрицательные тесты.

Ранее коронавирусом в "Ливерпуле" переболели Садио Мане, Тьяго Алькантара, Наби Кейта, Джердан Шакири и Костас Цимикас.

На счету Салаха в этом сезоне 10 голов в 13 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Автор: Антон Дударь