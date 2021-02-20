Правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал изменения в команде после назначения Мирчи Луческу.
Об этом сообщает официальный сайт польского "Леха".
"Луческу создал из имеющихся игроков хорошую команду, которая показала себя в ЛЧ, продолжает выступления в ЛЕ, имеет возможность выиграть чемпионат и Кубок Украины. Сейчас Луческу - наша самая большая сила", - высокую оценку поставил Томаш 75-летнему наставнику.
"Я доволен первой частью сезона. Рад, что мне доверяли тренеры в сборной и клубе. Я постарался отплатить им хорошей игрой на поле. Что касается чемпионата Украины, то я уверен, что мы на правильном пути. Надеюсь, в этом сезоне все получится", - с оптимизмом смотрит вперед Кендзера.
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