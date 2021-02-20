Томаш Кендзера сделал комплимент своему тренеру.

Правый защитник "Динамо" Томаш Кендзера прокомментировал изменения в команде после назначения Мирчи Луческу.

Об этом сообщает официальный сайт польского "Леха".

"Луческу создал из имеющихся игроков хорошую команду, которая показала себя в ЛЧ, продолжает выступления в ЛЕ, имеет возможность выиграть чемпионат и Кубок Украины. Сейчас Луческу - наша самая большая сила", - высокую оценку поставил Томаш 75-летнему наставнику.

"Я доволен первой частью сезона. Рад, что мне доверяли тренеры в сборной и клубе. Я постарался отплатить им хорошей игрой на поле. Что касается чемпионата Украины, то я уверен, что мы на правильном пути. Надеюсь, в этом сезоне все получится", - с оптимизмом смотрит вперед Кендзера.

Читайте также"Мы как одна семья": нападающий Динамо рассказал о главных изменениях, которые принес Луческу

Читайте также:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем