Игрок "Миная" рассказал о скандальной ситуации перед матчем УПЛ.

Полузащитник "Миная" Виталий Бойко назвал причины, по которым футболисты отказывались выходить на матч 25-го тура УПЛ с "Шахтером".

Об этом он сказал в программе "Футбол NEWS" на телеканалах "Футбол 1,2,3".

"В сети появилась непонятная информация для команды. Все дорожат своей репутацией, потому что когда приходят такие СМС, читаете новости, что большие деньги поставлены на ваше поражение - понимаешь, что твоя карьера может просто закончиться. Поэтому была такая ситуация - и решали, как правильно поступить".

Отвечая на уточняющий вопрос, действительно ли команда не хотела играть из-за аномальных ставок, Бойко сказал:

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"Прежде всего мы думали о клубе, о себе, чтобы не было никаких к нам непонятных отношений, потом судебных процессов, для клуба это конец, для футболистов это неприятно, поэтому до конца решали президент, футболисты, руководство и тренер - решили выйти на поле".

Скандал перед матчем "Минай" - "Шахтер": что произошло

Сообщалось, что бойкот "Миная" был связан с котировками букмекеров на этот матч, которые аномально подскочили перед игрой. В частности, стало поступать аномальное количество ставок на тотал больше 3.5 голов за матч, а коэффициент на победу "Миная" подскочил с 27 до 44. Некоторые букмекерские компании перестали принимать ставки на матч.

Перед выездом на матч тренер-консультант "Миная" Александр Севидов собрал команду в холле отеля и сообщил о том, что происходит с букмекерскими котировками. В известность также была поставлена УАФ.

"Минай" с опозданием приехал на стадион, после чего команда закрылась в раздевалке и отказывалась выходить на поле. Два футболиста отговаривали остальных играть в матче.

В итоге руководству "Миная" все же удалось уговорить игроков выйти на поле, и команда избежала технического поражения.

Поединок начался на 35 минут позже запланированного, и "Минай" проиграл со счетом 0:4, вылетев в Первую лигу.

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Автор: Антон Дударь