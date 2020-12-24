Ранее Милевский говорил, что для него важна финансовая составляющая перехода в УПЛ.

Сегодня Артем Милевский официально стал игроком закарпатского клуба ФК "Минай".

Порталу UA-Футбол удалось узнать будущую зарплату Милевского в "Минае".

Ранее Милевский говорил, что для него важна финансовая составляющая перехода в УПЛ.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что зарплата Милевского в клубе составит около ста тысяч гривень в месяц, а также предусмотрены премиальные за выступления.

Президент "Миная" Валерий Пересоляк прокомментировал подписание соглашения с Артемом Милевским.

"Артем Милевский - очень хороший футболист. Иметь в рядах такого опытного футболиста, который играл на таком уровне - для нашего коллектива это принесет пользу", - заявил он.

Карьера Артема Милевского

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50/8/4).

35-летний украинец не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо Брест".

Последним клубом 35 летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32).

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Автор: Олег Давыгора