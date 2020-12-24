Артем Милевский возвращается в чемпионат Украины.

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский возвращается в чемпионат Украины и продолжит свою карьеру в "Минае".

Милевский будет выступать за закарпатский "Минай" под 10-м номером. Об этом клуб сообщил на своем сайте.

Контракт футболиста рассчитан на 1,5 года. Милевский перешел в Минай на правах свободного агента после того, как закончился его контракт с белорусским "Динамо-Брест".

Артем Милевский прокомментировал свой переход в "Минай".

"Очень приятно вернуться в Украину, в УПЛ. "Минай" – очень хорошая команда, благодарен клубу за такую возможность. Я пересмотрел последние матчи, пообщался с Василием Кобиным. Мне здесь нравится, рассчитываю принести пользу команде", – сказал Милевский.

Карьера Артема Милевского

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо" (228 матчей, 81 гол, 54 ассиста) и сборной Украины (50/8/4).

35-летний украинец не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

За границей Милевский выступал за "Газиантепспор", "Хайдук", "Сплит", "Конкордию", "Тосно", "Кишварду" и "Динамо Брест".

Последним клубом 35 летнего нападающего было брестское "Динамо" (104/20/32).

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Автор: Олег Давыгора