Правда, нашему Шевченко на момент такого триумфа был 21 год.

Французский молодой форвард ПСЖ Килиан Мбаппе стал вторым футболистом после украинца Андрея Шевченко, которому удалось оформить хет-трик на "Камп Ноу" в ворота "Барселоны" в рамках турнира Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Opta в Тwitter.

Мбаппе 16 февраля "вколотил" 3 мяча в сетку ворот "Барселоны" в первом матче 1/8 финала.

22-летний нападающий, который к тому же является действующим чемпионом мира по футболу, стал вторым футболистом, который забил трижды каталонцам на "Камп Ноу" в Лиге чемпионов. Ранее это покорилось Андрею Шевченко, который оформил хет-трик за киевское "Динамо" в 1997 году. На тот момент Андрею было 21 год.

Заметим, что в 1997 году колумбиец Фаустино Аспирилья, который тогда играл за "Ньюкасл", тоже смог хет-триком поразить "Барселону", однако это было на поле английской команды.

Символично, что Мбаппе в детстве сходил с ума от Шевченко и считал его своим кумиром. Накануне матча Украина - Франция (1:7), француз попросил сфотографироваться с Шевой.

"Барселона" - ПСЖ: главное

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Барселона" - ПСЖ.

ПСЖ в этой встрече не мог рассчитывать на своего лидера Неймара, получившего травму.

Лео Месси в этом матче забил 20-й гол в сезоне во всех турнирах. Он в 13-й раз в карьере забил как минимум 20 голов за сезон. В Лиге чемпионов он забивает 17 лет подряд, что является повторением рекорда испанца Рауля.

ПСЖ проводил первый матч в Лиге чемпионов под руководством Маурисио Почеттино.

Команды в пятый раз встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Ранее в трех случаях из четырех далее проходили каталонцы.

Ответную встречу команды проведут 10 марта.

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Автор: Будрин Артем