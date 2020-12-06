Главный тренер бельгийского "Мехелена" Вутер Вранкен раскритиковал украинского полузащитника Марьяна Шведа.
Слова Вранкена приводит hln.be.
"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы помочь Шведу влиться в коллектив. Но он ставит себя выше команды. Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. И футболисты, и персонал говорили с ним несколько раз, я общался с ним тет-а-тет, разговаривал с ним при всех. Но если даже не получаешь ответа, то хватит", - сказал Вранкен.
Тренер подчеркнул, что Швед - интроверт:
"Если ты хочешь быть одиночкой - пожалуйста. Но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. В таком случае тебе не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только усугубляет ситуацию".
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"Есть много игроков, которые не выжимают из своей карьеры максимум, несмотря на свой талант. Этот случай тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если нет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше команды", - добавил тренер.
Кроме того, один из футболистов команды анонимно сказал про Шведа следующее:
"Он - робкий парень. Он силен в игре один на один и хорош в завершении атак, он обладает сильными игровыми качествами. Но у него невероятно плохое отношение. Я могу понять то, что тренер недоволен".
Отметим, что Швед выступает за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика". В этом сезоне он провел за бельгийский клуб 3 матча, в которых не отличался результативными действиями.
Марьян Швед: неудачная карьера за границей
- Швед, который является воспитанником "Карпат", в 2015 году 18-летнем возрасте подписал пятилетний контракт с испанской "Севильей". Украинец играл только за дублирующий состав "Севильи", в своем втором сезоне пропустил восемь месяцев из-за травмы, а в 2017 году вернулся в "Карпаты".
- Проведя успешный сезон 2018-2019 (15 голов и 3 ассиста в 26 матчах за "Карпаты"), Швед перешел в "Селтик". Однако за шотландский клуб он провел лишь 3 матча, забив 1 гол. При этом у Шведа возникли проблемы в клубе из-за незнания английского языка.
- В августе Швед перешел в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.
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