Вутер Вранкен больше не собирается "тратить время" на Марьяна Шведа.

Главный тренер бельгийского "Мехелена" Вутер Вранкен раскритиковал украинского полузащитника Марьяна Шведа.

Слова Вранкена приводит hln.be.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы помочь Шведу влиться в коллектив. Но он ставит себя выше команды. Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. И футболисты, и персонал говорили с ним несколько раз, я общался с ним тет-а-тет, разговаривал с ним при всех. Но если даже не получаешь ответа, то хватит", - сказал Вранкен.

Тренер подчеркнул, что Швед - интроверт:

"Если ты хочешь быть одиночкой - пожалуйста. Но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. В таком случае тебе не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только усугубляет ситуацию".

Читайте также"Я никому ничего не должен": футболист Селезнев высказался о конфликте с хорватским тренером из-за украинского языка

"Есть много игроков, которые не выжимают из своей карьеры максимум, несмотря на свой талант. Этот случай тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если нет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше команды", - добавил тренер.

Кроме того, один из футболистов команды анонимно сказал про Шведа следующее:

"Он - робкий парень. Он силен в игре один на один и хорош в завершении атак, он обладает сильными игровыми качествами. Но у него невероятно плохое отношение. Я могу понять то, что тренер недоволен".

Отметим, что Швед выступает за "Мехелен" на правах аренды из "Селтика". В этом сезоне он провел за бельгийский клуб 3 матча, в которых не отличался результативными действиями.

Марьян Швед: неудачная карьера за границей

Швед, который является воспитанником "Карпат", в 2015 году 18-летнем возрасте подписал пятилетний контракт с испанской "Севильей". Украинец играл только за дублирующий состав "Севильи", в своем втором сезоне пропустил восемь месяцев из-за травмы, а в 2017 году вернулся в "Карпаты".

Проведя успешный сезон 2018-2019 (15 голов и 3 ассиста в 26 матчах за "Карпаты"), Швед перешел в "Селтик". Однако за шотландский клуб он провел лишь 3 матча, забив 1 гол. При этом у Шведа возникли проблемы в клубе из-за незнания английского языка.

В августе Швед перешел в годичную аренду в "Мехелен" с правом выкупа.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь