"Динамо" и "Мариуполь" провели поединок в Киеве.

Киевское "Динамо" обыграло "Мариуполь" в гостевом матче 12-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:1.

"Бело-синим" удалось забить быстрый гол. После паса Виктора Цыганкова Денис Гармаш вышел на свидание с Олегом Кудриком, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

На 31-й минуте опытный хавбек киевлян мог делать дубль, но мяч после его удара пролетел рядом со штангой. А еще через восемь минут "Динамо" осталось в меньшинстве - за фол последней надежды с поля был удален Руслан Нещерет.

Но даже в усеченном составе гости смогли еще раз забить. На 78-й минуте Цыганков воспользовался пасом Карлоса де Пены и забил второй мяч.

На 85-й минуте киевляне могли довести дело до разгрома, но Беньямин Вербич после паса Томаша Кендзеры не попал в ворота ударом с нескольких метров.

Уже перед самым финальным свистком хозяева смогли отыграть один мяч. Результативный удар на счету Дмитрия Топалова. После этого арбитр сразу же просигнализировал об окончании матча.

ФК "Мариуполь" - "Динамо" - 1:2

Голы: Топалов, 90+3 - Гармаш, 6, Цыганков, 77

ФК "Мариуполь": Кудрик, Чоботенко, Топалов, Мишнев, Очеретько, Горбунов, Доброхотов, Петерман, Муравский, Стасюк, Сикан (Кулаков, 50)

"Динамо": Нещерет, Попов, Шапаренко (Шепелев, 81), Де Пена, Цыганков, Миколенко, Андриевский, Гармаш (Бущан, 42), Караваев, Супряга (Вербич, 81), Кендзера

Предупреждения: Сикан, Петерман, Мишнев, Доброхотов

Удаление: Нещерет, 38

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Автор: Олег Давыгора