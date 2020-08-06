Манчестер Сити - Реал: где смотреть матч Лиги чемпионов

"Горожане" дома сыграют с чемпионом Испании.

В пятницу, 7 августа, "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал" в рамках ответного поединка 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Реал.

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Поединок на стадионе "Этихад" начнется в 22:00.

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" - "Реал" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

Игра будет проходить на пустом стадионе из-за пандемии коронавируса.

Напомним, первый матч в Мадриде еще до карантина завершился победой "Ман Сити" со счетом 2:1.

Обе команды уже завершили сезон в национальных чемпионатах. Подопечные Пепа Гвардиолы, в том числе украинец Александр Зинченко, заняли второе место в АПЛ, а "Реал" выиграл чемпионат Испании.

Все матчи Лиги чемпионов, начиная с 1/4 финала, будут проводиться в Португалии в формате "Финала восьми".

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" определился с будущим вратаря сборной Украины Лунина.

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