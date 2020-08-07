Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
7 августа "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Реал.
Игра будет проходить на стадионе "Этихад" в Манчестере. Начало - в 22:00.
Манчестер Сити - Реал: где смотреть матч по ТВ
Первую игру команды провели еще весной до начала пандемии коронавируса. Тогда "горожане" сумели победить в Мадриде со счетом 2:1 и стать фаворитами пары. На этот раз арена "Этихад" в Манчестере будет пустовать - болельщиков не пускают на трибуны из-за COVID-19.
На кону противостояния - путевка в "Финал восьми" турнира, который будет проходить в Португалии.
Манчестер Сити - Реал: прогноз букмекеров
После рестарта сезона "Ман Сити" ожидаемо не смог догнать "Ливерпуль" и стал вторым в АПЛ, тогда как "Реал" набрал хорошую форму и выиграл напряженную чемпионскую гонку у "Барселоны" в Ла Лиге.
Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч
Манчестер Сити - Реал (первый матч - 2:1)
УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" определился с будущим вратаря сборной Украины Лунина.
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