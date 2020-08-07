Манчестер Сити - Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Команды ведут борьбу за выход в четвертьфинал турнира.

7 августа "Манчестер Сити" будет принимать мадридский "Реал" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити - Реал.

Игра будет проходить на стадионе "Этихад" в Манчестере. Начало - в 22:00.

Манчестер Сити - Реал: где смотреть матч по ТВ

Первую игру команды провели еще весной до начала пандемии коронавируса. Тогда "горожане" сумели победить в Мадриде со счетом 2:1 и стать фаворитами пары. На этот раз арена "Этихад" в Манчестере будет пустовать - болельщиков не пускают на трибуны из-за COVID-19.

На кону противостояния - путевка в "Финал восьми" турнира, который будет проходить в Португалии.

Манчестер Сити - Реал: прогноз букмекеров

После рестарта сезона "Ман Сити" ожидаемо не смог догнать "Ливерпуль" и стал вторым в АПЛ, тогда как "Реал" набрал хорошую форму и выиграл напряженную чемпионскую гонку у "Барселоны" в Ла Лиге.

Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч

Манчестер Сити - Реал (первый матч - 2:1)

УНИАН ранее сообщал о том, что "Реал" определился с будущим вратаря сборной Украины Лунина.

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