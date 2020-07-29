Реал определился с будущим вратаря сборной Украины Лунина - СМИ

Мадридский клуб сделает украинца вторым вратарем команды.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин в следующем сезоне не будет отправлен в аренду и получит шанс проявить себя в "Реале".

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Об этом сообщает AS.

По информации издания, клуб принял решение сделать 21-летнего футболиста конкурентом основного кипера Тибо Куртуа. При этом "Реал" уже проинформировал Лунина о своем решении.

В минувшем сезоне Андрей Лунин выступал на правах аренды за "Овьедо". В составе клуба из Сегунды он провел 20 матчей, из которых в шести оставлял свои ворота сухими, а также отразил три пенальти.

При этом "Реал" решил вернуть в "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, который не смог навязать конкуренцию Куртуа. Также клуб не рассчитывает на сына главного тренера команды Зинедина Зидана - Луку.

УНИАН ранее сообщал о том, что в УЕФА сделали заявление в связи с коронавирусом у игрока "Реала".

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