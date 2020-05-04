Манчестер Сити - на вершине: представлен рейтинг самых дорогих клубов мира после обвала цен на футболистов

Игроки чемпиона Англии все еще стоят более миллиарда евро.

Представлен рейтинг самых дорогих клубов мира после обвала цен на игроков, который связан с пандемией коронавируса.

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Статистику привел портал Transfermarkt.

На первом месте расположился "Манчестер Сити" украинца Александра Зинченко. Чемпион Англии стал единственным клубом, чей состав все еще стоит более одного миллиарда евро. В том-3 также вошли "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Топ-10 самых дорогих клубов мира:

1. "Манчестер Сити" - 1,02 миллиарда евро

2. "Ливерпуль" - 967 млн

3. "Реал" - 888,5 млн

4. "Барселона" - 852,7 млн

5. "Пари Сен-Жермен" - 843,7 млн

6. "Бавария" - 756,6 млн

7. "Атлетико" - 709 млн

8. "Тоттенхэм" - 699 млн

9. "Челси" - 679,9 млн

10. "Манчестер Юнайтед" - 646,7 млн

Напомним, из-за пандемии коронавируса практически все футбольные чемпионаты были остановлены на неопределенный срок. Это привело к ощутимому падению цен на футболистов - в среднем на 10-20 процентов.

Как сообщал УНИАН, ранее был представлен рейтинг лучших молодых футболистов планеты.