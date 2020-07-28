Луческу в Киеве возложил цветы к памятнику Лобановскому (фото, видео)

Новый главный тренер "Динамо" почтил память легенды киевского клуба.

Мирча Луческу, который 28 июля прилетел в Киев, почтил память легендарного экс-тренера "Динамо" Валерия Лобановского.

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Как сообщил в Facebook журналист Роман Бебех, Луческу возложил цветы к памятнику Валерию Лобановскому возле стадиона "Динамо".

Румынский специалист прибыл на товарищеский матч "Динамо" U-19 и перед этим возложил цветы к памятнику.

"Луческу сказал, что очень уважает этого человека", - отметил журналист.

Напомним, в прошлом году Луческу извинялся за свои скандальные слова о Лобановском.

Как сообщал УНИАН, ранее после скандала с возможным уходом румынского специалиста с поста главного тренера "Динамо" киевский клуб обнародовал переписку президента клуба Игоря Суркиса с Мирчей Луческу.

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