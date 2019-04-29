"Жалею": Луческу извинился за свои слова о Лобановском (видео)

Экс-тренер "Шахтера" назвал свои слова о легендарном тренере "Динамо" "ошибкой".

Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу, который раскритиковал шестое место легендарного Валерия Лобановского в рейтинге величайших тренеров в истории футбола, извинился за свои слова.

В интервью "Профутболу" Луческу назвал свои слова ошибкой.

"Хочу сказать - жалею, что так вышло и прошу прощения у болельщиков "Динамо" и у тех футболистов, которые играли под руководством Лобановского - Демьяненко, Беланова, Блохина и других очень хороших футболистов", - отметил Луческу.

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Румынский специалист назвал Лобановского "замечательным" и "классным" тренером:

"Не представлял, что будет такой резонанс. Меня спрашивали про рейтинг тренеров, и я сказал, что немного удивлен позицией Лобановского, так как он не тренировал за пределами СССР. Я прекрасно осознаю, что Лобановский был замечательным тренером, важным тренером, потому что он создал систему. "Динамо" тех времен было командой системы. Их счастье, что у них был такой классный тренер как Лобановский. Он творил и давал результат".

Луческу также подчеркнул, что его слова были ошибкой:

"Мои слова были ошибкой. Когда мы говорили про рейтинг, действительно немного удивился месту Лобановского. Но потом осознал, насколько классным тренером он был. Жалею, что не смог сыграть против него в чемпионате Украины".

Напомним, в марте Луческу назвал несправедливым шестое место Лобановского в рейтинге лучших тренеров в истории футбола по версии France Football.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что и Лобановский, и Луческу вошли в топ-10 рейтинга лучших тренеров, не выигрывавших Лигу чемпионов.