Президент Динамо Суркис прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба

Игорь Суркис заявил, что у него "нет информации".

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию румынского издания, которое опубликовало заявление Мирчи Луческу об уходе из киевского клуба.

"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - сказал Суркис "Спорт-Экспрессу".

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Напомним, 74-летний Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.

После этого ультрас "Динамо" выразили недовольство приходом румынского специалиста и пообещали устроить акции протеста. Против назначения Луческу также выступил ряд известных экс-игроков клуба - в частности, Олег Блохин и Игорь Беланов.

Луческу заявил, что не хочет начинать работу в атмосфере враждебности.

УНИАН также сообщал о том, что Мирча Луческу ранее дважды пытался вернуться в "Шахтер", но оба раза получал отказ.

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