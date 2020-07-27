Президент Динамо Суркис прокомментировал информацию об уходе Луческу из клуба
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал информацию румынского издания, которое опубликовало заявление Мирчи Луческу об уходе из киевского клуба.
"У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить. Что он куда-то уходит или приходит. Все, позже наберите. У меня нет информации", - сказал Суркис "Спорт-Экспрессу".
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Напомним, 74-летний Луческу возглавил "Динамо" 23 июля.
После этого ультрас "Динамо" выразили недовольство приходом румынского специалиста и пообещали устроить акции протеста. Против назначения Луческу также выступил ряд известных экс-игроков клуба - в частности, Олег Блохин и Игорь Беланов.
Луческу заявил, что не хочет начинать работу в атмосфере враждебности.
УНИАН также сообщал о том, что Мирча Луческу ранее дважды пытался вернуться в "Шахтер", но оба раза получал отказ.
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