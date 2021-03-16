Скандал в украинском футболе, связанный с противостоянием донецкого "Олимпика" и УАФ, набирает новые обороты.
Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что в распоряжение донецкого клуба попали распечатки действующего чата УАФ в Telegram. В нем глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не выбирает выражений, оскорбляя игроков, тренеров и других лиц украинского футбола, а также высказываясь об Украине.
Скриншоты переписки были опубликованы на официальном сайте "Олимпика". Там же можно ознакомиться с письмом, которое "Олимпик" направил в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, попросив проверить Лучи на неспортивное поведение
Вот некоторые сообщения Лучи из чата.
В адрес президента "Динамо" Игоря Суркиса: "Суркис, как Ступар и Шебек, остается в каменном веке. Ему нужно думать о низком уровне своих игроков и их плохом поведении, как животных. Приглашение рефери в национальные чемпионаты запрещены с 2012-го. Мы не можем платить 12 тысяч гривен, как платить 15 тысяч евро за матч? На х*й".
В адрес главного тренера "Александрии" Владимира Шарана:
"Подтверждение того, что этот человек настоящий дурак. Он никогда не виноват. Только арбитры по всей Европе против него. Шаран, на х*й!".
В адрес полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука:
"Этот человек настоящий дурак. Он был на встрече 17 февраля по конференции VAR и получил все объяснения. Мы не информационное агентство. Все в Европе дисциплинированно принимают все решения. Сидорчук - не Бог. Пожалуйста, молчи... пожалуйста. Нужно знать правила футбола, чтобы играть в футбол".
Оскорбляет капитана "Ингульца" Владислава Лупашко и предлагает арбитрам запомнить его: "Тупой идиот. Пожалуйста, запомните этого джентльмена. Лупашко. Пошел на х*й".
А здесь Лучи называет экс-тренера "Динамо" Алексея Михайличенко "тупым" и высказывается об Украине. "Тупой человек. Я думаю, рефери были рады, что провели хороший матч. Украина - очень странная страна".
В адрес президента "Днепра-1" Юрия Березы:
"Комитет арбитров УАФ не передает поздравление к этому дню рождения. Вместо этого иди на х*й". Сегодня он получит поздравление от Баранки (председателя комитета этика и честной игры, - Прим) в письменной форме".
А здесь Лучи пишет на русском, оценивая работу своего подчиненного:
В интервью "Бомбардиру" Гельзин также заявил, что Лучи называл Украину "банановой республикой":
"Я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете. Это было на сборах в Турции, когда Лучи высказывался в адрес нашей страны.
Будьте уважительны к функционерам, которые вкладывают со своего кармана. Не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается - только вы. Вы даже со своими подчиненными ведете разговор как со скотами", - сказал Гельзин.
Скандал в украинском футболе: что было раньше
- После матча 17-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Шахтером" президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир с отборными матами в адрес судейства. В частности, он высказался и в адрес главы судейского комитета Лучано Лучи, назвав его "п*дарасом".
- Позже Гельзин извинился за нецензурную брань, но от "сути изложенного" отрекаться не стал.
- "Олимпик" инициировал встречу руководителей всех клубов УПЛ по вопросу недоверия Лучи, а Гельзин заявил, что соберет специальную пресс-конференцию, чтобы раскрыть детали работы итальянца.
- Комитет этики и честной игры УАФ начал расследование возможных нарушений со стороны Гельзина.
- Кроме того, "Олимпику" до конца сезона запретили играть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.
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