Донецкий "Олимпик" опубликовал распечатки из чата Украинской ассоциации футбола.

Скандал в украинском футболе, связанный с противостоянием донецкого "Олимпика" и УАФ, набирает новые обороты.

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин заявил, что в распоряжение донецкого клуба попали распечатки действующего чата УАФ в Telegram. В нем глава комитета арбитров УАФ Лучано Лучи не выбирает выражений, оскорбляя игроков, тренеров и других лиц украинского футбола, а также высказываясь об Украине.

Скриншоты переписки были опубликованы на официальном сайте "Олимпика". Там же можно ознакомиться с письмом, которое "Олимпик" направил в контрольно-дисциплинарный комитет УАФ, попросив проверить Лучи на неспортивное поведение

Вот некоторые сообщения Лучи из чата.

В адрес президента "Динамо" Игоря Суркиса: "Суркис, как Ступар и Шебек, остается в каменном веке. Ему нужно думать о низком уровне своих игроков и их плохом поведении, как животных. Приглашение рефери в национальные чемпионаты запрещены с 2012-го. Мы не можем платить 12 тысяч гривен, как платить 15 тысяч евро за матч? На х*й".

В адрес главного тренера "Александрии" Владимира Шарана:

"Подтверждение того, что этот человек настоящий дурак. Он никогда не виноват. Только арбитры по всей Европе против него. Шаран, на х*й!".

В адрес полузащитника "Динамо" Сергея Сидорчука:

"Этот человек настоящий дурак. Он был на встрече 17 февраля по конференции VAR и получил все объяснения. Мы не информационное агентство. Все в Европе дисциплинированно принимают все решения. Сидорчук - не Бог. Пожалуйста, молчи... пожалуйста. Нужно знать правила футбола, чтобы играть в футбол".

Оскорбляет капитана "Ингульца" Владислава Лупашко и предлагает арбитрам запомнить его: "Тупой идиот. Пожалуйста, запомните этого джентльмена. Лупашко. Пошел на х*й".

А здесь Лучи называет экс-тренера "Динамо" Алексея Михайличенко "тупым" и высказывается об Украине. "Тупой человек. Я думаю, рефери были рады, что провели хороший матч. Украина - очень странная страна".

В адрес президента "Днепра-1" Юрия Березы:

"Комитет арбитров УАФ не передает поздравление к этому дню рождения. Вместо этого иди на х*й". Сегодня он получит поздравление от Баранки (председателя комитета этика и честной игры, - Прим) в письменной форме".

А здесь Лучи пишет на русском, оценивая работу своего подчиненного:

В интервью "Бомбардиру" Гельзин также заявил, что Лучи называл Украину "банановой республикой":

"Я хотел бы задать вопрос. Вы приехали в нашу страну зарабатывать. Почему вы нашу страну называете банановой республикой? Мы что, для вас все обезьяны? Что это за посыл такой идет? Будьте уважительны к нашей стране, людям, там, где вы зарабатываете. Это было на сборах в Турции, когда Лучи высказывался в адрес нашей страны.

Будьте уважительны к функционерам, которые вкладывают со своего кармана. Не из бюджета, а со своего кармана финансируют, за счет чего держится украинский футбол. А у вас получается - только вы. Вы даже со своими подчиненными ведете разговор как со скотами", - сказал Гельзин.

Скандал в украинском футболе: что было раньше

После матча 17-го тура УПЛ между "Олимпиком" и "Шахтером" президент "Олимпика" Владислав Гельзин ворвался в прямой эфир с отборными матами в адрес судейства. В частности, он высказался и в адрес главы судейского комитета Лучано Лучи, назвав его "п*дарасом".

Позже Гельзин извинился за нецензурную брань, но от "сути изложенного" отрекаться не стал.

"Олимпик" инициировал встречу руководителей всех клубов УПЛ по вопросу недоверия Лучи, а Гельзин заявил, что соберет специальную пресс-конференцию, чтобы раскрыть детали работы итальянца.

Комитет этики и честной игры УАФ начал расследование возможных нарушений со стороны Гельзина.

Кроме того, "Олимпику" до конца сезона запретили играть на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

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Автор: Антон Дударь