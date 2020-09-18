Квалификация Лиги Европы: итоги жеребьевки раунда плей-офф

Состоялась жеребьевка заключительного раунда квалификации Лиги Европы.

18 сентября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы. Читайте такжеУкраинские клубы узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап турнира. Результаты жеребьевки Путь чемпионов "Янг Бойз" - "Тирана" "Динамо" Загреб - "Флориана" / "Флора" "Юргорден" / "Клуж" - "КуПС" / "Судува" "Арарат-Армения" / "Целе" - "Црвена Звезда" "Динамо" Брест - "Лудогорец" "Сараево" / "Будучность" Подгорица - "Рига" / "Селтик" ﻿"Легия" / "Дрита" - "Карабах" "Шериф" / "Дандолк" - "Клаксвик" / "Динамо" Тбилиси Основной путь "Хапоэль" Беэр-Шева / "Мазервелл" - "Виктория" Пльзень / "Сеннерюске" "Русенборг" / "Аланьяспор" - "Мура" / ПСВ "Санкт-Галлен" / АЕК - "Вольфсбург" / "Десна" "Базель" / "Анортосис" - ЦСКА София / "Б-36" "Спортинг" / "Абердин" - ЛАСК / "ДАК-1904" "Шарлеруа" / "Партизан" - "Аполлон" Лимасол / "Лех" "Бешикташ" / "Риу Аве" - "Милан" / "Буде-Глимт" "Копенгаген" / "Пяст" - "Риека" / "Колос" "Мальме" / "Локомотива" Загреб - "Гранада" / "Локомотив" Тбилиси "Шкендия" / "Тоттенхэм" - "Ростов" / "Маккаби" Хайфа "Стяуа" / "Слован" Либерец - АПОЕЛ / "Зриньски" "Стандард" / "Войводина" - "Фехервар" / "Реймс" "Виллем II" / "Рейнджерс" - "Галатасарай" / "Хайдук" Лига Европы 2020-2021: что нужно знать Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.

Матчи раунда плей-офф запланированы на 1 октября.

Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.

Украину в квалификации представляют "Десна", которая стартует с третьего раунда, а также "Колос", который уже преодолел второй раунд, обыграв "Арис". В групповом этапе уже точно сыграет луганская "Заря".

Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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