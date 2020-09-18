18 сентября в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы.
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Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап турнира.
Результаты жеребьевки
Путь чемпионов
"Янг Бойз" - "Тирана"
"Динамо" Загреб - "Флориана" / "Флора"
"Юргорден" / "Клуж" - "КуПС" / "Судува"
"Арарат-Армения" / "Целе" - "Црвена Звезда"
"Динамо" Брест - "Лудогорец"
"Сараево" / "Будучность" Подгорица - "Рига" / "Селтик"
"Легия" / "Дрита" - "Карабах"
"Шериф" / "Дандолк" - "Клаксвик" / "Динамо" Тбилиси
Основной путь
"Хапоэль" Беэр-Шева / "Мазервелл" - "Виктория" Пльзень / "Сеннерюске"
"Русенборг" / "Аланьяспор" - "Мура" / ПСВ
"Санкт-Галлен" / АЕК - "Вольфсбург" / "Десна"
"Базель" / "Анортосис" - ЦСКА София / "Б-36"
"Спортинг" / "Абердин" - ЛАСК / "ДАК-1904"
"Шарлеруа" / "Партизан" - "Аполлон" Лимасол / "Лех"
"Бешикташ" / "Риу Аве" - "Милан" / "Буде-Глимт"
"Копенгаген" / "Пяст" - "Риека" / "Колос"
"Мальме" / "Локомотива" Загреб - "Гранада" / "Локомотив" Тбилиси
"Шкендия" / "Тоттенхэм" - "Ростов" / "Маккаби" Хайфа
"Стяуа" / "Слован" Либерец - АПОЕЛ / "Зриньски"
"Стандард" / "Войводина" - "Фехервар" / "Реймс"
"Виллем II" / "Рейнджерс" - "Галатасарай" / "Хайдук"
Лига Европы 2020-2021: что нужно знать
- Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.
- Матчи раунда плей-офф запланированы на 1 октября.
- Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.
- Украину в квалификации представляют "Десна", которая стартует с третьего раунда, а также "Колос", который уже преодолел второй раунд, обыграв "Арис". В групповом этапе уже точно сыграет луганская "Заря".
- Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.
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