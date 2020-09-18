В Ньоне состоялась жеребьевка Лиги Европы УЕФА / фото REUTERS

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Победители раунда плей-офф выйдут в групповой этап турнира.

Результаты жеребьевки

Путь чемпионов

"Янг Бойз" - "Тирана"

"Динамо" Загреб - "Флориана" / "Флора"

"Юргорден" / "Клуж" - "КуПС" / "Судува"

"Арарат-Армения" / "Целе" - "Црвена Звезда"

"Динамо" Брест - "Лудогорец"

"Сараево" / "Будучность" Подгорица - "Рига" / "Селтик"

﻿"Легия" / "Дрита" - "Карабах"

"Шериф" / "Дандолк" - "Клаксвик" / "Динамо" Тбилиси

Основной путь

"Хапоэль" Беэр-Шева / "Мазервелл" - "Виктория" Пльзень / "Сеннерюске"

"Русенборг" / "Аланьяспор" - "Мура" / ПСВ

"Санкт-Галлен" / АЕК - "Вольфсбург" / "Десна"

"Базель" / "Анортосис" - ЦСКА София / "Б-36"

"Спортинг" / "Абердин" - ЛАСК / "ДАК-1904"

"Шарлеруа" / "Партизан" - "Аполлон" Лимасол / "Лех"

"Бешикташ" / "Риу Аве" - "Милан" / "Буде-Глимт"

"Копенгаген" / "Пяст" - "Риека" / "Колос"

"Мальме" / "Локомотива" Загреб - "Гранада" / "Локомотив" Тбилиси

"Шкендия" / "Тоттенхэм" - "Ростов" / "Маккаби" Хайфа

"Стяуа" / "Слован" Либерец - АПОЕЛ / "Зриньски"

"Стандард" / "Войводина" - "Фехервар" / "Реймс"

"Виллем II" / "Рейнджерс" - "Галатасарай" / "Хайдук"

Лига Европы 2020-2021: что нужно знать

  • Матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоятся 24 сентября.
  • Матчи раунда плей-офф запланированы на 1 октября.
  • Жеребьевка группового этапа, на котором традиционно выступят 48 команд, состоится 2 октября. Стартует групповой этап 22 октября, а завершится 10 декабря.
  • Украину в квалификации представляют "Десна", которая стартует с третьего раунда, а также "Колос", который уже преодолел второй раунд, обыграв "Арис". В групповом этапе уже точно сыграет луганская "Заря".
  • Финальный матч Лиги Европы в 2021 году 26 мая будет принимать арена "Энерга-Гданськ" в Польше.

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Автор: Антон Дударь