18 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021.
С этой стадии борьбу в турнире начали украинские "Шахтер" и "Динамо", которые осенью выступали в Лиге чемпионов.
"Динамо" в Киеве не удержало победный счет в матче с "Брюгге". В то же время "Шахтеру" удалось выиграть в гостях у "Маккаби".
Результаты всех матчей
"Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1
"Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина) - 0:2
"Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 4:2
"Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) - 2:2
"Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3
"Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2
"Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:3
"Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4
"Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4
"Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2
"Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2
"Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0
"Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3
"Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1
"Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4
Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
В 1/16 финала не встречаются команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.
Ответные матчи 1/16 финала будут сыграны 25 февраля.
Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
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