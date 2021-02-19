Лига Европы: результаты первых матчей 1/16 финала

"Динамо", "Шахтер", "Манчестер Юнайтед" и другие клубы стартовали в плей-офф ЛЕ.

18 февраля были сыграны первые матчи 1/16 финала Лиги Европы 2020-2021. С этой стадии борьбу в турнире начали украинские "Шахтер" и "Динамо", которые осенью выступали в Лиге чемпионов. "Динамо" в Киеве не удержало победный счет в матче с "Брюгге". В то же время "Шахтеру" удалось выиграть в гостях у "Маккаби". Результаты всех матчей "Динамо" Киев (Украина) - "Брюгге" (Бельгия) - 1:1 "Маккаби" Тель-Авив (Израиль) - "Шахтер" (Украина) - 0:2 "Олимпиакос" (Греция) - ПСВ (Нидерланды) - 4:2 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Милан" (Италия) - 2:2 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Байер" (Германия) - 4:3 "Брага" (Португалия) - "Рома" (Италия) - 0:2 "Краснодар" (Россия) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 2:3 "Славия" (Чехия) - "Лестер" (Англия) - 0:0 "Реал Сосьедад" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:4 "Вольфсберг" (Австрия) - "Тоттенхэм" (Англия) - 1:4 "Лилль" (Франция) - "Аякс" (Нидерланды) - 1:2 "Зальцбург" (Австрия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:2 "Гранада" (Испания) - "Наполи" (Италия) - 2:0 "Мольде" (Норвегия) - "Хоффенхайм" (Германия) - 3:3 "Бенфика" (Португалия) - "Арсенал" (Англия) - 1:1 "Антверпен" (Бельгия) - "Рейнджерс" (Шотландия) - 3:4 Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать В 1/16 финала не встречаются команды из одной группы Лиги Европы, а также представители одной национальной ассоциации. Также УЕФА разводит представителей Украины и России.

Ответные матчи 1/16 финала будут сыграны 25 февраля.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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