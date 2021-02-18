"Горняки" одержали победу с комфортным счетом в Тель-Авиве.

Донецкий "Шахтер" начал свой путь в плей-офф Лиги Европы выездным матчем против тель-авивского "Маккаби".

Хозяева поля были довольно активны на старте тайма и подали три угловых в первые десять минут. Но в дальнейшем "Шахтер" полностью забрал себе инициативу. Правда, моменты у ворот "Маккаби" возникали нечасто.

Забить "Шахтеру" удалось вторым ударом по воротам в матче. Марлос выполнил классный заброс на Николая Матвиенко, тот в касание отдал на Алана Патрика, а с ударом бразильца голкипер "Маккаби" не справился.

После перерыва "Шахтер" продолжил владеть инициативой, но у "Маккаби" периодически получалось тревожить оборону "горняков".

У "Шахтера" хорошие были после проходов Евгения Коноплянки и Фернандо, на удары которых среагировал голкипер. На другой половине поля в концовке встречи Тарас Степаненко едва не срезал мяч в собственные ворота, а Анатолий Трубин среагировал на удар головой от Луиса Эрнандеса.

Забить еще раз "Шахтеру" удалось уже в компенсированное время. Фернандо отдал пас на Тете, который из пределов штрафной спокойно покатил мяч в угол ворот.

"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер" - 0:2

Голы: Алан Патрик, 31, Тете, 90+2

"Маккаби": Тененбаум, Саборит, Тиби, Эрнандес, Жералдеш, Перец, Рикан (Голаса, 63), Глазер, Бен Хаим (Блэкман, 63), Пешич (Герреро, 85), Битон (Хозез, 46)

"Шахтер": Трубин, Додо, Кривцов, Витао, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Маркос Антонио, 88), Марлос (Майкон, 77), Соломон (Тете, 73), Тайсон (Коноплянка, 77), Мораес (Фернандо, 89)

Предупреждения: Глазер, Перец - Марлос, Тайсон

"Маккаби" - "Шахтер": итоги матча

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Маккаби" - "Шахтер".

"Шахтер" впервые в истории клуба сыграл против тель-авивского "Маккаби".

Лучшим игроком матча по версии WhoScored стал Николай Матвиенко (оценка - 8,2).

Алан Патрик во второй раз подряд забил первый гол "Шахтера" в году. В 2020-м он отличился в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

"Шахтер" впервые с сезона 2016-2017 победил в еврокубках в гостях с разницей в два мяча.

Ответная встреча команд состоится 25 февраля.

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Автор: Антон Дударь