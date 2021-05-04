Футбольный праздник в польском городе Гданьск состоится с болельщиками.

Зрители смогут попасть на трибуны финального поединка Лиги Европы в этом сезоне.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Финал будет принимать стадион "Энергия-Гданськ" в польском городе Гданьск 26 мая. Билеты уже поступили в продажу. До пятницы, 7 мая, 15:00 по киевскому времени каждый желающий может оставить заявку на сайте УЕФА на покупку входного билета. Затем случайным образом определятся обладатели пропуска на стадион.

Арена будет заполнена на четверть от вместимости. Итак, вживую игру смогут увидеть 9 500 человек.

Стоимость билетов.

Билеты 1-й категории -130 евро

Билеты 2-й категории - 90 евро

Билеты 3-й категории - 65 евро

Билеты 4-й категории - 40 евро

Читайте такжеОфициально: матчи Евро-2020 пройдут со зрителями

Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Борьбу за трофей продолжает лишь одна команда, которая ранее выигрывала турнир - "Манчестер Юнайтед".

"Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.

Полуфинальные матчи запланированы на 6 мая. Напомним, что пары "Арсенал" - "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" - "Рома" определят, кто из них более достоин сыграть в финале.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданське будет сыгран финал.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин