За 12 матчей с новым тренером лондонский клуб пропустил всего 2 мяча.

В 28-м туре чемпионата Англии "Лидс" принимал "Челси". Поединок завершился безголевой ничьей.

Заметим, что 27 января этого года новоиспеченный тренер "синих" Томас Тухель дебютировал на посту главного тренера, заменив своего предшественника Фрэнка Лэмпарда. За этот период немецкий специалист провел с командой уже 12 матчей и пропустил в них лишь 2 гола.

Как сообщает Opta учитывая то, что Тухель сегодня снова не проиграл - он повторил рекорд тренеров "Челси". Ранее лишь бразильский специалист Луис Сколари в первых 12 матчах на мостике тренера лондонского клуба не позволял себя обыграть. Он достиг 9 побед при 3 ничьих. У Тухеля 8 побед и 4 мировых.

Также если в следующем домашнем матче "аристократы" сохранят ворота сухими - Тухель поставит абсолютный рекорд в истории АПЛ по количеству матчей, в которых команда не пропускала голы на своем поле при новом наставнике.

В дополнение, с момента назначения Тухеля в "Челси", никто среди команд АПЛ не делал изменений в стартовых составах больше, чем лондонцы.

"Лидс" - "Челси" - 0:0

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Стрейк, Льоренте, Даллас, Харрисон (Кошта, 64), Филлипс, Алески, Рафинья, Бемфорд (Родриго, 35, Клих, 79), Робертс.

"Челси": Мэнди, Аспиликуэта, Чилвелл, Кристенсен, Рюдигер, Канте, Пулишич (Джеймс, 68), Жоржиньо, Зиеш (Вернер, 69), Хавертц, Маунт (Хадсон-Одои, 79).

Обзор матча доступен на YouTube-канале Setanta Sports Ukraine.

АПЛ: положение команд

"Челси" набрал 51 очко и занимает четвертое место в АПЛ.

У "Лидса" - 36 баллов и только двенадцатая позиция.

Уверенно лидирует в АПЛ по-прежнему "Манчестер Сити", набравший уже 68 очков.

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Автор: Будрин Артем