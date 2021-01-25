Легенду клуба отправили в отставку.

"Челси" официально уволил главного тренера первой команды Фрэнка Лэмпарда.

Об этом сообщает сайт лондонского клуба.

42-летний наставник не оправдал ожидания руководства клуба. Неудовлетворительные результаты за последний месяц стали причиной, что у боссов клуба лопнуло терпение. Подопечные Лэмпарда одержали лишь 1 победу за последние 5 поединков.

Лэмпард стал у руля "Челси" летом 2019 года. Прошлым летом Фрэнк получил огромный бюджет на трансферы. Лондонцы закупились на 250 миллионов евро.

Сейчас "аристократы" идут внутри турнирной таблицы - девятое место. До первой строчки 11 очков.

Как сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо, боссы "Челси" уже имеют договоренность с Томасом Тухелем.

Последним местом работы немецкого специалиста был "ПСЖ". С парижанами Тухель достиг финала Лиги чемпионов.

Напомним, что Андрея Шевченко называли потенциальным кандидатом на пост тренера "Челси".

Фрэнк Лэмпард: игрок и тренер

Лэмпард выступал за "Челси" в качестве игрока с 2001 по 2014 год. Фрэнк стал капитаном и пополнил ряды легенд клуба. Полузащитник провел за лондонцев 429 игр и забил 147 голов.

Тренерскую карьеру Фрэнк начал в "Дерби Каунти". Однако летом 2019 года возглавил "Челси". В среднем его коллектив набирал 1,67 очка за игру. Это наименьший показатель среди всех тренеров "Челси" в эру Абрамовича.

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Автор: Будрин Артем